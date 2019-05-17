Çalışmadan emeklilik

Oysa, bu kadınlara vergi ödemeden esnaflık hakkı ve daha düşük primle emekli olma hakkı tanınıyor. Bu durumdaki kadınlar ileride daha rahat bir hayat için günlerini heba etmesin. İşte bilinmesi gereken detaylar...

MUAFİYET BELGESİ

Vergi kanununda düzenlenen ‘Esnaf Muaflığı’ özellikle ev kadınları için de büyük bir avantaj getiriyor. Motorlu taşıt kullanmamak şartı ile bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Bu tür işleri yapanlar vergi dairelerine başvurduklarında ‘Esnaf Muafiyet Belgesi’ alabiliyor.

ÜÇ YOLU BULUNUYOR

1) İsteğe bağlı sigorta.

2) Vergisiz esnaflık.

3) Doğum borçlanması.

PRİMİ NE KADAR?

Muafiyet belgesi alan ev kadınları isterlerse sigortalı da oluyor. Belgesi olanlar SGK’ya müracaat ederek bu yıl için 26 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyorlar. 2019 yılı için ödenecek prim tutarı ise 709 lira. Normalde prim 819 lira. 110 liralık avantaj var. Ödenecek gün sayısı her yıl arttığı için 2020’de 27, 2021’de 28, 2022’de 29 ve 2023 ile sonrası için 30 gün olacak.

ŞARTLARI NELER?

● 18 yaşından büyük olmak.

● Zorunlu sigorta gerektiren işlerde çalışmamak (SSK’sı olmamalı).

● Sahip olduğu sigorta nedeniyle aylık alıyor olmamak.

● ’Gelir Vergisinden Muaf’ olduğunu belgelemek

MAAŞ NE ZAMAN BAĞLANIR?

İsteğe bağlı sigortada emeklilik şartları Bağkur’a göre düzenleniyor. Bunun için kadınlarda tam emeklilik için 7 bin 200 gün ve 58 yaş gerekirken kısmi emeklilikte 5 bin 400 gün ve 61 yaş isteniyor. 9 Eylül 1999’dan önce sigortalı olmuş bir kadın buradaki primlerini 3 bin 600 günle isteğe bağlı sigorta ile tamamlayıp bu kez 58 yaşında emekli olabiliyor.