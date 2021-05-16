Camdaki Kız 6. bölüm fragmanı - 2 yayında! Sedat ve Nalan arasında sürpriz öpücük! Sedat, Nalan'a yıldırım nikahı ile evlenmeyi teklif ediyor. Bu teklif karşısında Nalan'ın cevabı ne olacak?

Camdaki Kız 6 Mayıs Perşembe yayınlanan beşinci bölümde Sedat'ın geçirdiği kaza her şeyin seyrini değiştirdi.

Koroğlu Ailesi basında çıkan fotoğrafın yarattığı krizi henüz çözmüşken, Nalan’ın son anda yüzüğü atması her iki ailede de şok etkisi yaratır. Bu ani kararın nedenini kimse bilmezken, olan biteni kameralardan izlemiş olan Muzo her şeyi anlamıştır. Nalan, Feride’nin vereceği tepkiden korktuğu için annesine gerçeği söyleyemez. Feride ise Sedat’ın Cana’ya aldığı bilekliği bilmediği için, Nalan’ı zorla ayrılık kararından döndürmeye çalışır. Nalan büyük bir aşk acısı yaşarken, neyin gerçek neyin yalan olduğunu anlamaya çalışmaktadır.

Nalan’ın yüzüğü atmasının ardından Koroğlu Malikanesi de yangın yerine dönmüştür. Rafet sonunda dayanamaz, Sedat’ı evlatlıktan reddedeceğini söyler. Bu Sedat için bardağı taşıran son damla olur ve Sedat evi terk eder. Ama bu öfke, ona pahalıya mal olacaktır ve belki de bir kaza, her şeyin seyrini değiştirecektir.

Rafet'ten Sedat'a hayat dersi!

Beşinci bölümde Rafet, Sedat'ın çarptığı ve hayatını tehlikeye attığı taksicinin evini ziyaret ediyor ve Sedat'a hayat dersi niteliğinde bir konuşma yapıyor.

Sedat, kendi hayatını hiçe sayarak yaptığı kazada çarptığı taksicinin evini ve yoksul yaşamını görünce şaşırıyor. Taksicinin, kendisine çarpan kişinin Sedat'ın şoförünün olduğunu bilmesi ise Sedat'a daha da vicdan azabı yaşatır. Rafet, oğluna yaşamın gerçeklerini gösterebilmek için hayat dersi veren bir konuşma yapar. Sedat, babasının verdiği ikinci bir şansı kullanabilecek mi?

Camdaki Kız 6. bölüm fragmanı yayında

Sedat ve Nalan'dan sürpriz hamle!

Feride'nin tüm dünyaya karşı olan güvensizliği Nalan'ı sıkıştırmaya devam eder. Annesinden korkarken bir taraftan da kendisine yeni bir hayatın kapılarını açmaya çalışır. Rafet ise ailesinden habersizce bir hamle yapar. Nalan'a ait olacak bir arazi vereceğini söyler. Muzo dahil herkes bu duruma şaşkındır. Öte yandan Sedat çapkınlıklarına devam eder. Ancak Cana'nın da Sedat'a söyleyeceği birkaç söz vardır.

Tüm bunlar yaşanırken Sedat ve Nalan yakınlaşmaya başlar. Çıktıkları bir yemek Nalan için dönüm noktası olacaktır. Feride'nin endişeleri gerçekleşecek mi? Nalan ve Sedat ilişkisi nasıl bir ivme kazanacak?

Camdaki Kız 6. bölüm fragmanı















