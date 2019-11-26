Madrid havalimanındaki bir gencin kalabalığı “Can kapıdan çıkınca hep birlikte bağıracağız” şeklindeki yönlendirmesi dikkat çekti. Sosyal medyada ‘Bu kızlar ajanstan’ iddiası ortaya atıldı.

'Kötü niyetlilere cevabımdır'

Can Yaman, Instagram hesabında İspanyol Hola Dergisi’nin kaydettiği karşılama videosunu paylaşıp “Bu, kötü niyetli insanlara cevabımdır” yazdı.





'Kalabalığı yönlendiren çocuk, Can’ın gerçek hayranı'

Menajeri Cüneyt Sayıl ise şu açıklamayı yaptı: “Hayranları Can’ı görmek için 19 saat önceden havalimanına gelmiş. Kalabalığı yönlendiren çocuk, Can’ın gerçek hayranı. Amigoluk yapıyor.”

Kıvanç Tatlıtuğ da orada

Eşi Başak Dizer ile Madrid’de bulunan Kıvanç Tatlıtuğ ise kenti sessiz sedasız bir şekilde geziyor. Ünlü oyuncunun tarzı ise sosyal medyanın gündeminde.











