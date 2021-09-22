Köprünün 18 Mart 2022'de açılacağını söyleyen Karaismailoğlu, "Köprü açıldığında da ücret geçiş ücreti 15 Euro olacak" dedi. İstanbul'daki metro simgesi polemiğiyle ilgili de açıklama yapan Bakan, "Biz sadece Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metrolara 'U' harfini koyuyoruz. Harflere takılmamak lazım" diye konuştu.

Asya ile Avrupa'yı Çanakkale üzerinden birbirine bağlayan köprüde sona gelindi. İki kıta arasını bugün yürüyerek geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu NTV'de Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.









GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Köprünün inşaatıyla ilgili bilgi veren Bakan Karaismailoğlu bitirme tarihinin 18 Mart 2022 olarak belirlendiğini söyledi. Karaismailoğlu, "Şu an ki mevcut gemi tarifesinde göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 Euro olacak" dedi.

İSTANBUL'DA METRO SİMGESİ POLEMİĞİ

İstanbul'daki metro simgesi polemiğiyle ilgili de konuşan Karaismailoğlu, "İstanbul'da Tramvay için 'T' var, Marmaray'ın simgesi var. Biz Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metrolara 'U' harfini koyuyoruz. Harflere takılmamak lazım. Biz şu anda İstanbul'da 7 tane, 103 kilometrelik metro yapıyoruz. Biz Belediyenin metrolarına karışmıyoruz" dedi.

TURKSAT 6A'YI SPACEX FIRLATACAK

Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu olacak TURKSAT 6A ile ilgili de bilgi veren Karaismailoğlu, "Elon Musk ile işbirliğimiz devam ediyor. 2023'ün ilk aylarında uzaya fırlatacağız" açıklamasında bulundu.

KANAL İSTANBUL'DA SON DURUM

Kanal İstanbul projesiyle ilgili son durumu aktaran Karaismailoğlu, "Muhalefet Birinci Boğaz Köprüsü için de istemiyoruz diyordu. İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Marmaray gibi büyük projelerin altından kalktık. Geriye Kanal İstanbul kaldı. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah ihalesini en kısa zamanda yapıp hızla bir şekilde başlayacağız. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini yönetmek için alternatif bir su yoluna ihtiyaç var. Bunların hepsini düşünmek, incelemek bunlara karşı projeler oluşturmak lazım. Kanal İstanbul bunların sonucudur" diye konuştu.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu için de Kanal İstanbul'un yapılması gerektiğini söyleyen Karaismailoğlu, "Müsilaj suyun sıcaklığının artması, suyun hareketsizliği ve çevredeki kirlilik nedeniyle oluşuyor. Kanal İstanbul oradaki hareketin artmasına neden olacak" dedi.