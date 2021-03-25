Zayıflayarak fazla kilolarından kurtulmak isteyen kişiler kendi bünyelerine uygun bir diyet yapabilirler. Son yıllarda oldukça popüler olan candida diyeti ise kısa bir sürede hızlı kilo verilmesini sağlamaktadır. Candida diyeti yapılırken de bazı detaylara dikkat edilmesi gerekir.

Candida Diyeti Listesi: Candida Diyeti Nasıl Yapılır?

Candida diyeti son yıllarda oldukça popüler bir hal almıştır. Candida bağırsaklarda yer alan bir mantar türü olarak bilinir. Herkeste ise farklı bir bağırsak zarı ve florası bulunur. Bazı zamanlarda vücutta olumsuzluklar yaşanabilir. Bu mantarın oluşturduğu olumsuz durumlardan kurtulmak için candida diyeti yapılmalıdır.

Bağırsaklarda yer alan candida mantarı sindirime ve besin emilimine yardımcı olmaktadır. Zararsız olan bu mantar türü çoğaldıkça enfeksiyonlara neden olabilir. Candida diyeti ise candida mantarının aşırı derecede çoğalması halinde ortaya çıkan semptomların azaltılması için kullanılan katı bir diyettir.

Özellikle yapılan araştırmalara göre candida diyetinin sağlığa pek çok yararı bulunmaktadır. Candida diyetine göre şeker, gluten, alkol, bazı süt ürünleri ve katkı maddeleri yasaktır. Candida diyeti örnek diyet listesi ise şu şekilde sıralanabilir;

Kahvaltı: Keten tohumu ile yapılan chia puding

Ağa Öğün: Çilek

Öğle Yemeği: Tavuk ızgara, buharda pişirilen brüksel lahanası salatası

Ara Öğün: Yaban mersini, badem

Akşam Yemeği: Kinoalu salata

1 Haftada Kaç Kilo Verilir?

Özellikle mevsim değişikliğinden kaynaklanan yorgunluk ve bitkinlik halinin nedeni mantar olabilir. O nedenle bu gibi bir durumda candida diyeti uygulanır. Sağlıklı beslenmeyi ön plana alarak şeker ve gluten tüketimini sınırlandıran bu diyet sayesinde kısa sürede kilo verilebilir. Bu kilo verme süreci genellikle kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.

Genel olarak candida diyeti doğru bir şekilde eksizsiz uygulandığı takdirde ayda 5 ile 10 kg arasında kg kaybına neden olabilir. Özellikle yaza yaklaşırken yapılan candida diyeti vücudu yenileyerek kişiye fit bir görünüm kazandırır. Candida diyeti her zaman rahatlıkla uygulanabilir.

Candida Diyetinde Hangi Besinler Yenilebilir?

Son yılların popüler diyeti candida yapılırken mutlaka az şekerli meyveler tüketilmelidir. Limon, çilek gibi bazı meyveler az miktarda yenildiğinde olumsuz bir etkisi olmaz. Bu diyet süresince nişastası olmayan besinler tüketilmelidir. Özellikle kuşkonmaz, brüksel lahanası, lahana, brokoli, kereviz, parlıcan, domates, salatalık, kabak ve buna benzer sebzeler çiğ ve ya buharda pişirilerek tüketilmelidir.

Diyet süresince mutlaka glutensiz tahıllar kullanılabilir. Özellikle kinoa, chia, karabuğday ve yulaf kepeği gönül rahatlığı ile tüketilebilir. Sağlıklı yağlar arasından avokado, zeytin, hindistancevizi yağı, susam yağı ve sızma zeytinyağı tüketilmelidir. Tereyağı, sade yoğurt ve organik kefirlr yağlı tohumlar da candida diyetinde yer alan besinler arasında gösterilebilir. Candida diyeti içeriisnde baharatlar, şekersiz tatlandırıcılar ve kafeinsiz içecekler de tüketilir. Bu diyet sırasında mutlaka bol bol su içilmelidir. Su tüketimi en az 3 litre olmalıdır.

Candida Diyetinde Neler Tüketilmemelidir?

Bağırsak sağlığını koruyan candida diyeti yapılırken muz, hurma ve üzüm gibi yüksek şekerli meyveler tüketilmelidir. Gluten içeren tüm tahıl çeşitleri ve baz çeşniler de mutlaka beslenme düzeninden çıkarılmalıdır. Salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş etlerden de mutlaka uzak durulması gerekir. Candida diyeti yaparken kafein, alkol, asitli ve şekerli içecekler, şeker ve yapay tatlandırıcılar asla tüketilmemeli.



