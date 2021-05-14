Caner Erkin neden Milli Takım'a alınmadı? Şenol Güneş açıkladı
Şenol Güneş Milli Takım'ın 30 kişilik geniş kadrosunu açıkladı. Kadroda Caner Erkin'in bulunmaması ise dikkat çekti. Güneş, merak edilen konuya açıklık getirdi.
14 Mayıs 2021, Cuma 13:33 Son Güncelleme:
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Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Caner karakterli ve tecrübeli bir oyuncu. Fakat bize oyunsal anlamda fayda sağlamadı. Caner Erkin'in oyun olarak istekli olmasına rağmen defansif açıdan zayıf kaldığını gördük. O yüzden Rıdvan'ı tercih ettik" ifadelerini kullandı.
Caner Erkin bu sezon Fenerbahçe'nin en çok asist yapan oyuncusuydu. 36 maçın 32'sinde ilk 11'de oynayan Caner Erkin 10 asist yaptı.
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