Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Caner karakterli ve tecrübeli bir oyuncu. Fakat bize oyunsal anlamda fayda sağlamadı. Caner Erkin'in oyun olarak istekli olmasına rağmen defansif açıdan zayıf kaldığını gördük. O yüzden Rıdvan'ı tercih ettik" ifadelerini kullandı.

Caner Erkin bu sezon Fenerbahçe'nin en çok asist yapan oyuncusuydu. 36 maçın 32'sinde ilk 11'de oynayan Caner Erkin 10 asist yaptı.





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