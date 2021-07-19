Caner Erkin sünnetinden video paylaştı: Fenerbahçeliyim

Caner Erkin, Fenerbahçe'nin geçen haziran ayındaki başkanlık seçiminde oy kullanırken "Küçükken de Fenerbahçeliydim. Hatta sünnet olurken videom vardı, onu da yakında paylaşacağım" demişti.

Tecrübeli oyuncu sözünü tuttu ve videoyu bugün paylaştı. Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne denk getirdiği paylaşımıyla büyük beğeni alan Caner, bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak oynamış ve o dönemde de Fenerbahçeli olduğunu gizlememişti.



