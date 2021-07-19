Futbol Caner Erkin sünnetinden video paylaştı: Fenerbahçeliyim

Caner Erkin sünnetinden video paylaştı: Fenerbahçeliyim

Futbol

Caner Erkin sünnetinden video paylaştı: Fenerbahçeliyim

Caner Erkin 19 Temmuz (19.07) olarak kabul edilen "Dünya Fenerbahçeliler Günü"nde bir video paylaştı. 1997 yılında 9 yaşındayken sünnet olan Caner, videoda kendisine sorulan 'hangi takımlısın?' sorusuna 'Fenerliyim' cevabını veriyor.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 17:06 Son Güncelleme:
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Caner Erkin, Fenerbahçe'nin geçen haziran ayındaki başkanlık seçiminde oy kullanırken "Küçükken de Fenerbahçeliydim. Hatta sünnet olurken videom vardı, onu da yakında paylaşacağım" demişti.

Tecrübeli oyuncu sözünü tuttu ve videoyu bugün paylaştı. Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne denk getirdiği paylaşımıyla büyük beğeni alan Caner, bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak oynamış ve o dönemde de Fenerbahçeli olduğunu gizlememişti.


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