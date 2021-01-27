Kültür & Sanat Cannes Film Festivali ertelendi

Cannes Film Festivali ertelendi

Kültür & Sanat

Cannes Film Festivali ertelendi

Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

27 Ocak 2021, Çarşamba 20:10 Son Güncelleme:
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Her yıl mayıs ayında düzenlenen Cannes Film Festivali, koronavirüs salgını nedeni ile temmuz ayına ertelendi. Cannes Film Festivali, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösteriliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Cannes Film Festivali’nin temmuz ayına ertelendiği açıklandı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Cannes organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, 11-22 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan festivalin 6-17 Temmuz arası gerçekleştirileceği belirtildi.

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