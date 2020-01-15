Cannes’ın jüri başkanı Spike Lee

62 yaşındaki Spike Lee, en son 2018 yılında Cannes yarışmasında “BlacKkKlansman”la yer almış ve Jüri Büyük Ödülü’nü kazanmıştı. Lee, başkanlığıyla ilgili açıklamasında “Yaşadığım şu hayatta, en büyük mutluluklarım aniden ve beklenmedik anlarda geldi. Cannes’ın jüri başkanlığı teklifi geldiğinde, aynı anda mutlu, şaşkın ve gururu yaşadım” dedi.

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