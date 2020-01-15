Cannes’ın jüri başkanı Spike Lee
Bu yıl 12-23 Mayıs tarihlerinde 73. kez düzenlenecek Cannes Film Festivali’nin jüri başkanlığını Amerikan sinemasının önemli isimlerinden Spike Lee üstlenecek.
62 yaşındaki Spike Lee, en son 2018 yılında Cannes yarışmasında “BlacKkKlansman”la yer almış ve Jüri Büyük Ödülü’nü kazanmıştı. Lee, başkanlığıyla ilgili açıklamasında “Yaşadığım şu hayatta, en büyük mutluluklarım aniden ve beklenmedik anlarda geldi. Cannes’ın jüri başkanlığı teklifi geldiğinde, aynı anda mutlu, şaşkın ve gururu yaşadım” dedi.
Bu haberi de okudularOscar’da en iyi yönetmen adayı Spike Lee kimdir?