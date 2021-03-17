Beyazperde'de yer alan habere göre, ünlü yönetmen Spike Lee, bu yıl 74'üncüsü gerçekleştirilecek olan Cannes Film Festivali'nin jürisine başkanlık edecek. 6-17 Temmuz'da gerçekleşecek olan festivalde Spike Lee, festival jürisinin ilk siyahi başkanı olacak. Lee, salgın nedeniyle iptal edilen geçen yılki festivalde başkanlık yapacaktı. Ortam ve sağlık durumu izin verirse festivale geri dönme sözü veren Lee, bu yıl jüri başkanı olacağını açıkladı.

Resmi seçki ve jüri üyelerinin tamamı haziran ayı başlarında açıklanacak.

11 EYLÜL BELGESELİ

Öte yandan, 11 Eylül saldırılarının 20'nci yılında, Spike Lee, mağdurlar, aileler ve terör saldırısına tanık olanlarla yapılan röportajların olduğu bir belgesel yayınlayacağını açıklamıştı.







