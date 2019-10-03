Cansu Dere 'Ferhat ile Şirin' dizisiyle ekrana dönüyor

Cansu Dere, birkaç ay önce Fatih Aksoy ve Acun Ilıcalı ile bir restoranda bir araya gelmiş ve bu buluşmadan bir dizi anlaşması çıkmıştı.





Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Muhteşem üçlü buluştuk. Hayırlı olsun. Cansu Dere, Fatih Aksoy'un yapımcılığında çok güzel bir diziyle TV8 ekranlarında olacak" demişti.





Fakat bu buluşmadan bir süre sonra Cansu Dere projeden ayrıldı.









Med Yapım sosyal medya hesaplarından "Cansu Dere ile yapılan bu anlaşma tarafların karşılıklı mutabakatı ile sonlandırılmıştır" açıklaması yapıldı.





2017'de final yapan Anne'nin ardından puhutv'nin Şahsiyet dizisinde rol alan Cansu Dere, yeni sezonda FOX'ta yayınlanacak 'Ferhat ile Şirin' ile anlaştı.





O3 Medya imzalı dizide; Ferhat’ı Tolga Sarıtaş, Şirin’i ise Leyla Tanlar canlandıracak.





Cansu Dere'nin hangi rolde olacağı henüz bilinmiyor.