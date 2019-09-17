27 yaşındaki başarılı oyuncu Cara Delevingne'in iddiaları Hollywood'da yine ortalığı karıştıracak. Geçen yıl yaşanan taciz skandalının ortaya çıkardıklarının şokunu yeni yeni atlatan Hollywood yine Harvey Weinstein'la ilgili suçlamalarla uğraşacağa benziyor...

Geçen yıl Hollywood'un en önemli yapımcılarından biri olan Harvey Weinstein'ın neredeyse sektördeki tüm kadın oyuncuları taciz ettiği, onları tehditler yoluyla sindirmeye çalıştığı ve yapımcılığını üstlendiği filmlerde rol vermek için cinsel ilişki teklif ettiği skandallarıyla sarsılmıştık. Suçları ortaya çıkan ve yargılanan yapımcıyla ilgili olarak Cara Delevingne de suskunluğunu bozdu ve korkunç iddialar ortaya attı.

Cara Delevingne'in anlattığına göre Weinstein genç oyuncuyu cinsel yönelimini saklaması yönünde tembihlemiş. Kadınlarla da birlikte olan ve cinsel yönelimleri asla saklamayan Cara Delevingne'e yanlış bir seçim yaptığını, cinsel yönelimlerini saklayıp cici bir kız gibi davranırsa daha çok başrol kapabileceğini söyleyen Harvey Weinstein, Delevingne'den karşısında bir kadınla öpüşmesini istemiş ve genç oyuncuyu bunun için zorlamış.

Bu iğrenç isteklerle yetinmeyen Harvey Weinstein isterse genç oyuncuya Hollywood'daki partilere giderken yanında götürmesi için genç ve yakışıklı erkekler ayarlayabileceğini de belirtmiş.

Bu korkunç iddialar sonrası Harvey Weinstein davasının ne yöne evrileceği merakla bekleniyor...