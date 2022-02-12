Dünya futbolunun en saygın isimlerinden biri olan Luis Campos geçtiğimiz günlerde Galatasaray için İstanbul'a gelmişti. Portekizli futbol adamı yönetimle yaptığı bire bir görüşmelerin ardından Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak çalışma teklifini kabul etmişti.

Takvim'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılı kulübe transfer planlaması, altyapı ve scout gibi çok önemli konularda yardım edecek olan Campos'un Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yönetime çok çarpıcı bir rapor sunduğu ortaya çıktı. Campos, iki kez canlı olarak izlediği ve birçok maçını analiz etme şansı bulduğu genç futbolcudan çok etkilendi. Portekizli futbol adamının raporunda, "Takımın en yetenekli ismi. Önemli bir potansiyel. Bununla beraber ciddi eksikleri de var. Ancak gelişime açık ve çok genç. Bu nedenle kişisel gelişim uzmanı ile çalışması lazım. Eğer eksi yönlerini artıya çevirirse 25 milyon euroya satarız" dediği belirlendi.

Avrupa futbolunda çok önemli bir yeri olan Luis Campos'un sezon sonunda Kerem Aktürkoğlu'nun yurt dışına transferi konusunda sorumluluk alacağı da ifade ediliyor. Son iki sezonda gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine girmeyi başaran 23 yaşındaki futbolcunun ismi özellikle Fransız ve Alman kulüpleri ile anılıyor. Galatasaray yönetimi geçtiğimiz günlerde Kerem Aktürkoğlu ile 2025'e kadar sözleşme imzalamış ancak sözleşmeye serbest kalma maddesi koydurtmayı başaramamıştı.







