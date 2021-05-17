Ekonomi Çay alım fiyatı 2021 belli oldu

Çay alım fiyatı 2021 belli oldu

Ekonomi

Çay alım fiyatı 2021 belli oldu

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında merakla beklenen esnafa destek paketini ve çay alım fiyatını da açıkladı. İşte detaylar...

17 Mayıs 2021, Pazartesi 20:07 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, esnafa destek paketinin detaylarını da duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz." sözlerini kullandı.

Çay alım fiyatını açıklayan Erdoğan "Çay üreticilerimiz için alım fiyatını açıklıyorum. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir." dedi.

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