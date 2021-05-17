Çay alım fiyatı 2021 belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, esnafa destek paketinin detaylarını da duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz." sözlerini kullandı.

Çay alım fiyatını açıklayan Erdoğan "Çay üreticilerimiz için alım fiyatını açıklıyorum. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir." dedi.

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