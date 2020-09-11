Haberler Futbol Haberleri Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 2 Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 2 Futbol Süper Lig’in ilk haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Müsabaka Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. 11 Eylül 2020, Cuma 22:25 Son Güncelleme: 11.09.2020 22:25 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Çaykur Rizespor Fenerbahçe Süper Lig ; Bu VideoİlginiÇekebilir Yazarlarımızdan Mesut Özil sezonu açıldı Janet Huvaj BUNLARI DA OKUYUN 1 Aile bütçesine destek olan kadına emeklilik hakkı 2 Marmara Gölü’nde su 500 metre çekildi 3 Buse Melisa'ya duygulandıran mektup: Yalvarıyorum gel 4 MSB: Araştırma ve sondaj gemilerine, Türk Deniz Kuvvetleri refakat ediyor 5 11 Eylül corona virüs tablosu