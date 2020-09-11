Futbol Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 2

Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 2

Futbol

Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 2

Süper Lig’in ilk haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Müsabaka Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

11 Eylül 2020, Cuma 22:25 Son Güncelleme:
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