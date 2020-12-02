Çaykur Rizespor'un eski oyuncusu Abarhoun 31 yaşında hayatını kaybetti
Geçen sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor forması giyen Faslı futbolcu Mohamed Abarhoun, kansere yenik düştü. Henüz 31 yaşında olan stoperin ölüm haberini duyuran Rizespor, baş sağlığı diledi.
02 Aralık 2020, Çarşamba 12:34 Son Güncelleme:
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Son olarak Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da forma giyen Faslı stoper Abarhoun 31 yaşında hayatını kaybetti. Tedavisi nedeniyle futbola ara veren oyuncu için
Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun’un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun’a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.
Faslı oyuncu 2019 yılında Portekiz takımı Moreirense'den 250 bin euro'ya transfer edilmişti.
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