Son olarak Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da forma giyen Faslı stoper Abarhoun 31 yaşında hayatını kaybetti. Tedavisi nedeniyle futbola ara veren oyuncu için

Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun’un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun’a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Faslı oyuncu 2019 yılında Portekiz takımı Moreirense'den 250 bin euro'ya transfer edilmişti.