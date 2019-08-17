Çelik gibi hamle

Demir çelik sektöründe bölgesel liderlik hedefi doğrultusunda inorganik büyüme opsiyonlarını değerlendiren Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), İngiliz sanayi devi British Steel’i satın almak üzere ön anlaşmaya vardı. OYAK’ın sahibi olduğu Ataer Holding, British Steel için sunduğu stratejik gelecek planı ile 2 aylık süre boyunca detaylı finansal, yasal ve operasyonel inceleme yapacak tek şirket olma hakkını (münhasırlık) elde etti.

80 TALİBİ GEÇTİ

OYAK’tan yapılan açıklamaya göre, detaylı inceleme sürecinin 2019 Ekim ayında tamamlanması ve başarıyla sonuçlanması halinde devir teslimin 2019 sonuna kadar yapılması bekleniyor. Yönetsel nedenlerle 21 Mayıs 2019 tarihinde finansal darboğaza giren ve aynı tarihte resmi makamlar vasıtasıyla satışa çıkarılan şirkete, başta Avrupalı üreticiler olmak üzere dünya genelinden 80’e yakın çelik üreticisi talip olmuştu.

150 YILLIK İNGİLİZ DEVİ

İngiltere’nin 150 yıllık çelik şirketi British Steel’in İngiltere başta olmak üzere Fransa ve Hollanda’da üretim faaliyetleri bulunuyor. British Steel, yıllık 4.5 milyon ton ham çelik üretim kapasitesiyle başta ray ve yapısal çelik olmak üzere 1500’e yakın stratejik öneme sahip uzun çelik kalitesi üretiyor. Bünyesinde mühendislik ve proje yönetimi şirketleri de bulunan British Steel, köklü geçmişi ve bilgi birikimi ile yüksek değer yaratma potansiyeline sahip.

İSTANBUL HAVALİMANI ÇELİĞİ

Merkezi İngiltere Scunthorpe’ta bulunan ve dünya genelinde yaygın müşteri ağına sahip olan entegre çelik üreticisinin ürünlerinin kullanıldığı önemli projeler arasında Londra Heathrow Havalimanı ve Londra Olimpik Stadı’nın yanı sıra Türkiye'den de İstanbul Havalimanı yer alıyor. OYAK Maden Metalürji Grubu kurulu kapasite bakımından Avrupa Birliği üyesi 27 ülke arasında ikinci sırada. Birinci sırada ArcelorMittal, üçüncü sırada ise Thyssenkrupp bulunuyor. Yeni satın alma ile bu sıralama değişmiyor.

DÜNYA LİGİ OYUNCUSU

Satın almayı değerlendiren OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK olarak, Türkiye’nin her alanda dünya liginde oyunculara sahip olmasının önemine inanıyoruz. Bu doğrultuda Türk çelik sektörünün son yıllardaki en büyük başarılarından birine imza attık ve İngiliz sanayi devi British Steel’i satın almak üzere ön anlaşmaya vardık. Türkiye ve dünyada fırsat olarak gördüğümüz adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER

OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı Toker Özcan ise İngiliz sanayi tarihinin gelişiminde önemli bir yere sahip olan British Steel’in alımı ile gruplarının değer zincirindeki etkinliğini geliştirirken, nihai ürün portföylerindeki katma değerli ürünlerin ağırlığını daha da artıracağını kaydetti. Özcan, “Önceliğimiz bu üretim sahasındaki üretim kapasitesini artırmak ve temiz çelik üretimine yatırım yapmak olacak” diye konuştu.