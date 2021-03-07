Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle bir süre oynayamayacak
Leicester City forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder son dönemdeki sakatlık belasını atlatamadı. Cuma günkü antrenmanda sakatlandığı açıklanan Cengiz'in durumu hakkında henüz detaylı açıklama yapılmazken, sahalardan bir süre uzak kalacağı bildirildi.
07 Mart 2021, Pazar 18:17 Son Güncelleme:
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Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de Cengiz Ünder şoku yaşanıyor. Brighton'u 2-1 yenen ve maç fazlasıyla 2. sıraya çıkan Leicester'da teknik direktör Brendan Rodgers, Cengiz Ünder hakkında konuştu.
Rodgers, Cengiz Ünder'in Cuma günü antrenmanda sakatlık yaşadığını ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. 23 yaşındaki Milli futbolcu, bu sezon Leicester formasıyla 19 maça çıkarken 2 gol ve 3 asist üretmişti.
Premier Lig'de istediği süreleri alamayan Cengiz, son 15 maçta 71 dakika forma giymişti.