Lig Radyo'da Haluk Kesim'e konuk olan Cenk Gönen, Malaga'da neden istediği performansı yakalamadığını açıkladı. Omzundan yaşadığı sakatlıktan dert yanan kaleci, "Malaga'ya 3 senelik proje olarak gitmiştim ama omzmdan sakatlandım. Ameliyatın ardından 1 sene tedavi gördüm. Omzum iyileşti ama bu kez de Malaga maddi sıkıntılar yaşamaya başladı. En çok kazanan oyuculardan biri olarak 6 ay boyunca maaş alamadım" dedi.