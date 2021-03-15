Futbol Cenk Tosun, Başakşehir maçı kadrosunda yer almadı

Cenk Tosun, Başakşehir maçı kadrosunda yer almadı

Futbol

Cenk Tosun, Başakşehir maçı kadrosunda yer almadı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklanırken Cenk Tosun yer almadı.

15 Mart 2021, Pazartesi 19:17 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile oynayacağı Türkiye Kupası yarı final maçının kamp kadrosunda Cenk Tosun yer almadı.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan ve sakatlığını atlattıktan sonra dün ilk kez takımla idmana çıkan Cenk Tosun, Başakşehir maçı kadrosunda yer almazken Fenerbahçe derbisinde yer alması bekleniyor.

Öte yandan siyah beyazlıların açıkladığı kamp kadrosunda Mensah ve Gökhan Töre de yer almadı.

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