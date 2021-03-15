Cenk Tosun, Başakşehir maçı kadrosunda yer almadı

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile oynayacağı Türkiye Kupası yarı final maçının kamp kadrosunda Cenk Tosun yer almadı.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan ve sakatlığını atlattıktan sonra dün ilk kez takımla idmana çıkan Cenk Tosun, Başakşehir maçı kadrosunda yer almazken Fenerbahçe derbisinde yer alması bekleniyor.

Öte yandan siyah beyazlıların açıkladığı kamp kadrosunda Mensah ve Gökhan Töre de yer almadı.



