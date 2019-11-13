Cenk Tosun kadrodan çıkarıldı

Yıldız oyuncu Cenk Tosun, sakatlığından dolayı İzlanda ve Andorra ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İzlanda ve Andorra maçlarının aday kadrosunda yer verdiği golcü oyuncu Cenk Tosun, sakatlığından dolayı bu iki müsabakada yer alamayacak.

Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Türkiye İzlanda maçı grubun 9. maçı olacak.

TRT 1'den canlı yayınlanacak olan maç saat 20:00'de başlayacak. Maçın orta hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor, yardımcıları ise Gary Beswick ve Adam Nunn olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell.

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA)