Cenk Tosun kararını verdi!

Carlo Ancelotti’nin “O bizim kralımız” açıklamasını yaptığı Cenk, yeni teknik direktörüyle henüz forma şansı bulamadı. 28 yaşındaki oyuncu, EURO 2020 öncesi oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.





Sabah gazetesinin haberine göre Beşiktaş, bu transfer için devreye girdi. Ancak eşi ve menajerliğini üstlenen babası Cenk’in Türkiye’ye dönmesine sıcak bakmıyor. Yıldız golcü ilk etapta kariyerine İngiltere’de, ikinci planda ise İspanya veya Almanya’da devam etmek istiyor.

Bu sezon Everton formasıyla 8 resmi maçta 328 dakika görev alan Cenk 1 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti.









ajansspor