Dünya spor tarihine adını silinmez bir şekilde yazdıran, halterde imkansız gibi gözüken başarılarıyla üst üste “Yılın Sporcusu” seçilen dünya ve olimpiyat şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi 22 Kasım’da vizyona giriyor. Özer Feyzioğlu’nun yönettiği, Barış Pirhasan’ın senaryosunu yazıp Fahir Atakoğlu’nun müziklerini yaptığı filmden yeni görüntülerle hazırlanan yeni fragman yayınlandı.

Bulgaristan’ın Mestanlı kasabasında küçücük bir çocukken başladığı halter kariyerine sayısız Avrupa ve dünya şampiyonluğu, üst üste 3farklı olimpiyatta 3 Olimpiyat Altın Madalyası sığdıran Naim Süleymanoğlu, kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırabilen tek halterci olarak da tarihe geçti, katıldığı her müsabakada kırdığı rekorlar hala aşılamadı. Sadece üstün spor kariyeriyle değil, Bulgaristan’daki soydaşlarımız için hayatını bir değil birkaç kez riske atarak verdiğiözgürlük mücadelesiyle de nesiller boyu anlatılacak unutulmaması gereken bir kahramanlık destanını tek başına yazdı.

Naim Süleymanoğlu’nun halterle tanışmasından gençliğine, ailesi ve soydaşlarıyla birlikte maruz kaldığı haksızlıkları kabul etmeyip Türkiye’ye ilticasından Seul’de kazandığı ilk olimpiyat şampiyonluğuna kadar geçen süreyi anlatırken gurur, hüzün ve başarılarla dolu hayatından kesitler sunan NAİM filminden beklenen fragman yayınlandı.

CGV Mars aracılığıyla 22 Kasım’da izleyiciyle buluşacak, Dijital Sanatlar Yapımevi imzası taşıyan filmde genç ve yetenekli oyuncu Hayat Van Eck’le birlikte Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ile Uğur Güneş ve İsmail Hacıoğlu gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor.



