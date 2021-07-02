Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette taksit sayısına yeni düzenleme getirdi.

Bakanlığın düzenlemesine göre;

- Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay

- Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında 4 ay

- Tablet bilgisayar satışlarında 6 ay

- Fiyatı 5 bin liranın altında olan televizyon satışlarında 9 ay, 5 bin lira ve üzerinde olan televizyon satışlarında 4 ay

- Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında 9 ay

- Mobilya satışlarında 9 ay

- Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 18 ay taksit uygulanacak.

Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.



