Ekonomi Cep telefonu, mobilya, tablet ve bilgisayar alacaklar dikkat! Taksit sayılarına düzenleme

Cep telefonu, mobilya, tablet ve bilgisayar alacaklar dikkat! Taksit sayılarına düzenleme

Ekonomi

Cep telefonu, mobilya, tablet ve bilgisayar alacaklar dikkat! Taksit sayılarına düzenleme

Ticaret Bakanlığı, BDDK'nin kredi kartı taksit sınırlamasına uyum için perakende ticarette taksit sayısını yeniden düzenledi. Fiyatı 3 bin 500 lira üstünde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, tablet bilgisayarda 6 ay taksit yapılacak. Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.

02 Temmuz 2021, Cuma 00:53 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette taksit sayısına yeni düzenleme getirdi.

Bakanlığın düzenlemesine göre;

- Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay

- Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında 4 ay

- Tablet bilgisayar satışlarında 6 ay

- Fiyatı 5 bin liranın altında olan televizyon satışlarında 9 ay, 5 bin lira ve üzerinde olan televizyon satışlarında 4 ay

- Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında 9 ay

- Mobilya satışlarında 9 ay

- Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 18 ay taksit uygulanacak.

Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.

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