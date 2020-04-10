Kültür & Sanat Ceren Gündoğdu yeni şarkılarıyla canlı yayında moral olacak

Ceren Gündoğdu yeni şarkılarıyla canlı yayında moral olacak

Kültür & Sanat

Ceren Gündoğdu yeni şarkılarıyla canlı yayında moral olacak

Demirören Medya’nın ‘evde kal’ çağrısını daha geniş kitlelere ulaştırmak için başlattığı ev konserlerinin yeni konuğu Ceren Gündoğdu olacak.

10 Nisan 2020, Cuma 21:04 Son Güncelleme:
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Türkiye’nin corona virüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Demirören Medya’nın başlattığı ‘#EvdeKal#MuzikleKal’ projesi kapsamında Ceren Gündoğdu yeni şarkılarıyla hayranlarıyla buluşacak.

Söz ve müzikleri kendisine ait 7 yeni şarkısından oluşan ilk stüdyo albümü ‘Kapalı Gözlerle’yi kısa süre önce müzikseverlerle buluşturan Ceren Gündoğdu, 11 Nisan Cumartesi günü 21.30’da Instagram hesabından (@cerengundogdu__) canlı yayınla mini bir konser verecek. Sosyal mesafe çağrısı yaparak insanların birbirine müzikle yakınlaşabileceğini söyleyen genç müzisyen, “Ruhumuzu koruyup kendimize iyi bakarken, müzikle buluşmak yaşamı güzelleştiriyor” diyor.

#EvdeKal#MüzikleKal’ projesine Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor. 

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