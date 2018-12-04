Ceren Hindistan’a masaj salonu şoku

Ceren Hindistan avukatı Levent Karakoç aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre, Ceren Hindistan'ın İzmir'de oturan bir arkadaşı 27 Kasım'da telefonla arayıp üzerinde kendi bikinili fotoğrafının olduğu kartvizitlerin Kordonboyu'nda halka dağıtıldığını anlattı.

Kartvizitlerin üstünde aynı telefon numaraları ve adres vardı. Kartlarda, 'Tempo Masaj Salonu', 'Masaj Terapi Salonu' gibi isimler yazıyordu. Ancak telefon numaraları aynıydı. İnternetteki aramada ise 'P... Masaj Salonu' adlı bir işletmenin belgesine ulaşıldı. Yetkili olarak 'S.. Hanım' ismi çıkıyordu.

'MASAJ SALONU ADI ALTINDA FUHUŞ YAPTIRAN BİRÇOK YER VAR'

Avukatı Levent Karakoç'un suç duyurusu dilekçesinde, günümüzde 'masaj salonu' adı altında fuhuş yaptıran birçok işletmenin olduğu hatırlatıldı. Dilekçede özetle, "Kimliği meçhul şüpheliler, hukuka aykırı bir biçimde fotoğrafı kullanarak kâr elde etmeye çalıştıklarından şüpheliler hakkında dolandırıcılık, hakaret, kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından iddianame hazırlanmasını istiyoruz" denildi.

Ceren Hindistan'ın suç duyurusu üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.





Bu haberi de okudular Ceren Hindistan: Tehdit ve hakaret kastım bulunmamaktadır