Cevizli kastanyet (Oyun)
Çocuğunuz yaptığınız bu müzik aletiyle sesler çıkartır ve dans figürleri oluşturmaya çalışır. Onun sese tepki vermesi, ritme sesiyle eşlik etmesi koordinasyon ve tepki-hız gibi kavramlarının gelişmesine aracı olur. Müzik aletini kullanırken çocuğunuzun büyük ve küçük kas gelişimleri desteklenmiş olur.
23 Haziran 2021, Çarşamba 10:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Malzemeler: Ceviz, karton, yapıştırıcı, paket lastik. Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
Ceviz kabuğunu kırmadan ikiye ayırın. 8x5 cm’lik bir kartonu ortadan ikiye katlayın. Ceviz kabuklarını karşılıklı yapıştırın. Kastanyetinizi paket lastiği ile bileğinize geçirip müzik aleti yapın.