Etkinlik Rehberi Cevizli kastanyet (Oyun)

Cevizli kastanyet (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Cevizli kastanyet (Oyun)

Çocuğunuz yaptığınız bu müzik aletiyle sesler çıkartır ve dans figürleri oluşturmaya çalışır. Onun sese tepki vermesi, ritme sesiyle eşlik etmesi koordinasyon ve tepki-hız gibi kavramlarının gelişmesine aracı olur. Müzik aletini kullanırken çocuğunuzun büyük ve küçük kas gelişimleri desteklenmiş olur.

23 Haziran 2021, Çarşamba 10:45 Son Güncelleme:
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Malzemeler: Ceviz, karton, yapıştırıcı, paket lastik. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Ceviz kabuğunu kırmadan ikiye ayırın. 8x5 cm’lik bir kartonu ortadan ikiye katlayın. Ceviz kabuklarını karşılıklı yapıştırın. Kastanyetinizi paket lastiği ile bileğinize geçirip müzik aleti yapın.

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Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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