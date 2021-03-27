'Çevrimdışı aşk' film oluyor!

Gişede büyük başarı kazanan Kocan Kadar Konuş serisinin yazarı Şebnem Burcuoğlu’nun 2017 yılında yayınladığı Çevrimdışı Aşk isimli romanı film oluyor. Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in de ortaklarından olduğu ADG Medya ve Braveborn Prodüksiyon tarafından hayata geçirilecek projenin yönetmen koltuğuna başarılı yönetmen Altan Dönmez oturacak.

İstanbul’da, kurumsal kariyerini inşa etmeye ant içmiş Kumru’nun, kendini sürpriz bir şekilde Datça’da, organik bir dünyada bulması ve burada hayatının aşkı Ali’yle tanışmasını anlatan Çevrimdışı Aşk’ın romantik-komedi filmi şimdiden büyük merak uyandırdı.