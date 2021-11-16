Çeyiz parası devletten! 30 bin TL...

Yani çeyiz parasından yararlanmak için iki ana kriteri taşımak gerekiyor. Bunlardan ilkini, ‘yetim aylığı almak’ oluşturuyor. İkincisi ise yetim aylığı alırken evlenmek gerekiyor.

NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Anne veya babasından gelir/aylık alan kız çocukları, evlenmeleri halinde, iki yıllık (24 aylık) maaşlarını peşin alıyor. Evlenen kız çocuklarının yetim maaşları kesiliyor ancak ‘çeyiz parası’ adı altında aslında iki yıl daha fazladan yetim aylığı ödenmiş oluyor. Çeyiz parasının miktarını, kızların aldığı yetim aylığı tutarı belirliyor.

SSK VE BAĞKUR’LU İÇİN

Alınan aylığın 24 katı ödemeyi bir örnekle anlatmak gerekirse; anne veya babasından 1.250 lira ölüm aylığı alan bir genç kızın evlenmesi halinde, iki yıllık tutar karşılığı olarak 30 bin lira çeyiz parası toplu olarak veriliyor. Evlendikten sonra çeyiz parasını alanlar, boşanmaları halinde 24 ay geçmedikçe yeniden yetim aylığını bağlatamıyor.

DUL MEMUR EŞE DE VAR

Çeyiz parası kaç kere evlilik yapılırsa yapılsın sadece 1 defaya mahsus ödeniyor. Çeyiz yardımından SSK’lı ve Bağkur’dan yetim aylığı alanlar yararlanabiliyor. Memurlar için ise farklı bir durum var. SSK veya Bağkur’da vefat eden eşinden dolayı aylık almakta olan dul eşin yeniden evlenmesi halinde kendisine çeyiz parası ödenmiyor. Ancak dul memur eşin evlenmesi halinde 12 aylık çeyiz yardımı veriliyor.

SÜRENİN BİTİŞİ BEKLENMEZ

Anne veya babasından dolayı aldığı yetim (ölüm) aylığı evlendiği için kesilen ve bu çerçevede çeyiz parası alan kız çocuğu, eşini kaybeder ve eşinden dolayı yetim aylığı almaya hak kazanırsa, kendisine bağlanacak bu aylığı hemen alabiliyor. Eşinden dolayı alacağı aylık için çeyiz parasının bitiş süresi beklenmiyor.

BURADA 2 YIL ÖNEMLİ

Anne veya babadan iki kız çocuğunun ölüm aylığı alıyor olması ve bu iki kız çocuktan birisinin evlenmesi nedeniyle çeyiz parası alarak aylığının kesilmesi halinde, ölüm aylığı almaya devam edecek olan kız çocuğunun ölüm aylığı oranı artıyor. Ancak aylık almaya devam edecek kız çocuğunun aylık miktarı, çeyiz parası ödenen sürenin sonunda yani 2 yıl sonra yükseliyor. Yani burada 2 yılın dolması önemli.

5 YILA DİKKAT!

Çeyiz parası almak için SGK il müdürlüklerine başvuruda bulunmak gerekiyor. Evlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde evlenme ödeneği başvurusunda bulunmayan, bu hakkını kaybediyor.