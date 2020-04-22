Ceylan Çapa: İftiracılar virüs kadar tehlikeli

Kaç gündür evdesin, kendini dört duvar arasında nasıl hissediyorsun?

35 gündür dışarı çıkmadım. Tam karantinadayım. Ama zaten evcimen biri olduğum için zorluk çekmiyorum. Alışkın sayılırım.

Uyku ve yeme-içme düzenin değişti mi?

İlk başta yeme düzenim bozuldu. Gece saat 23.00 civarı tatlı krizlerim başlıyordu, dayanamayıp yiyordum. O aralar spora da ara verince uyku saatlerim şaştı. Ama şimdi her şey kontrolüm altında, rayına oturttum.

Bu süreçte ‘keşkelerle’ dolu liste yaptın mı?

Hayır yapmadım. Çünkü ne pişmanlığım var, ne de keşkelerim. Yaşadığım her şey beni güçlendirdi.

‘Koronavirüs kadar tehkilelidir’ dediğin insanlar var mı?

Yalanlardan beslenip başkalarına iftira atanlar çok tehlikeli ve korkunç. Bu hayatta beni en çok iftiraya uğramak korkutur.

Formunu nasıl koruyorsun?

Yeniden spora başladım. Sabahları yoga ve nefes terapisi yapıyorum. Bir de ben her anımda farklı müzikler dinlerim. Yemek yerken başka, uyumadan önce bambaşka.

Bu süreçte kaç film izledin, kaç kitap bitirdin?

Filmden çok dizilere sardım. 40 yabancı dizi izledim. Çünkü ilk iki hafta neredeyse hiç uyumadım. Önümüzdeki süreçte 3-4 kitap okuma hedefim var.

En çok kimi özledin?

Anneannem (Rezzan Kayalı) ile kuzenimi (Lal Denizli) çok özledim. Burnumda tütüyorlar. Allah’tan görüntülü konuşma imkanımız var.