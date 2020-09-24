Ekonomi Çeyrek altın 740 lira oldu

Çeyrek altın 740 lira oldu

Ekonomi

Çeyrek altın 740 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,80 lira oldu. 735 liradan alınan Çeyrek Ziynet 740 liradan satıldı

24 Eylül 2020, Perşembe 19:07 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 456,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 456,80 liradan, 3 bin 9 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 30 liradan, 416 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 420 liradan, 2 bin 941 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 961 liradan, bin 471 liradan alınan Yarım Ziynet bin 481 liradan ve 735 liradan alınan Çeyrek Ziynet 740 liradan satıldı.

İHA

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