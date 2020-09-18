Ekonomi Çeyrek altın 768,00 lira

Çeyrek altın 768,00 lira

Ekonomi

Çeyrek altın 768,00 lira

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 artarak 474,20 liradan tamamladı.

18 Eylül 2020, Cuma 20:15 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 768,00 lira, Cumhuriyet altını 3.145,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazanarak 474,20 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA


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