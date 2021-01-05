Ekonomi Çeyrek altın bugün ne kadar? 5 Ocak 2021 altın fiyatları

Çeyrek altın bugün ne kadar? 5 Ocak 2021 altın fiyatları

Ekonomi

Çeyrek altın bugün ne kadar? 5 Ocak 2021 altın fiyatları

Bugün 5 Ocak Salı 2021. Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 5 Ocak tarihli altın fiyatları..

05 Ocak 2021, Salı 18:57 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 465,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 466 liradan, 3 bin 69 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 90 liradan, 425 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429 liradan, 3 bin liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 20 liradan, bin 500 liradan alınan Yarım Ziynet bin 510 liradan ve 750 liradan alınan Çeyrek Ziynet 755 liradan satıldı.

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İSTANBUL (İHA)

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