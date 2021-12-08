Ekonomi Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 8 Aralık 2021 son altın fiyatları

Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 8 Aralık 2021 son altın fiyatları

Ekonomi

Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 8 Aralık 2021 son altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 786 lira oldu.

08 Aralık 2021, Çarşamba 18:27 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 785,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 786 liradan, 5 bin 180 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 201 liradan, 716,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 720,80 liradan, 5 bin 62 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 82 liradan, 2 bin 531 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 541 liradan ve bin 265 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 270 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)

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