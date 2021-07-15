Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın kaç TL? 15 Temmuz güncel altın fiyatları
Düğün sezonu tüm hızıyla devam erken, çeyrek altın ve gram altın fiyatı da sıklıkla araştırılıyor. Dün öğleden sonra yaşanan değer artışının ardından 15 Temmuz Perşembe sabahında altın fiyatlarında küçük çaplı bir düşüş gözlendi. Peki, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte, 15 Temmuz güncel altın fiyatları...
15 Temmuz 2021, Perşembe 09:11 Son Güncelleme:
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15 Temmuz güncel altın fiyatlarında küçük çaplı düşüş görülüyor. Altının onsu 1.826,71 dolardan işlem görürken, gram altında yüzde 0,07, çeyrek altında ise yüzde 0,12 oranında değer kaybı yaşandı. Cumhuriyet altını ve tam altın ise diğer altın türlerinin aksine güne yükselişle başladı…
15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın sabah saatlerinde yüzde 0,07 oranında değer kaybederken, dün yaşadığı yükseliş nedeniyle bugün 503,93 TL’den alınıp, 504,01 TL’den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın 15 Temmuz Perşembe sabahında yüzde 0,12 oranında bir düşüş yaşadı. Sabah saatlerinde çeyrek altının alış fiyatı 816,00 TL, satış fiyatı ise 831,00 TL oldu.
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın dün yaşadığı hızlı yükselişin ardından sabah saatlerinde küçük çaplı bir değer kaybı yaşadı ve 1.632,00 TL’den alınıp, 1.662,00 TL’den satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın diğer altın türlerinin aksine 15 Temmuz sabahında yükselerek başladı. Yüzde 0,56 oranında değer kazanan tam altının alış fiyatı 3.216,90 TL, satış fiyatı ise 3.280,26 TL oldu.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını bugün yükselişte. Yüzde 0,53 oranında değer kazanan cumhuriyet altını 3.333,00 TL’den alınıp, 3.384,00 TL’den satılıyor.
14 AYAR ALTIN NE KADAR?
- 14 ayar altın bir önceki güne göre yüzde 0,11 oranında değer kaybetti. Sabah saatlerinde 14 ayar altının alış fiyatı 275,98 TL, satış fiyatı ise 331,14 TL oldu.
18 AYAR ALTIN NE KADAR?
- 15 Temmuz Perşembe sabahında 18 ayar altının alış fiyatı 366,93 TL, satış fiyatı ise 367,27 TL oldu.
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram fiyatı yüzde 0,10 oranında değer kaybı yaşadı ve bugün 454,16 TL’den alınıp 485,86 TL’den satılıyor.
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