Ekonomi Çeyrek altın fiyatı kaç lira?

Çeyrek altın fiyatı kaç lira?

Ekonomi

Çeyrek altın fiyatı kaç lira?

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,49 artışla 411,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 667,00 lira, Cumhuriyet altını 2.729,00 liradan satıldı.

05 Mart 2021, Cuma 18:23 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 667,00 lira, Cumhuriyet altını 2.729,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,49 yükselişle 411,20 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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