Ekonomi Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın ne kadar?

Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı 415,70 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 694 lira, Cumhuriyet altını 2.759 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Şubat 2021 anlık ve güncel altın fiyatları...

24 Şubat 2021, Çarşamba 21:07 Son Güncelleme:
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Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,34 artışla 415,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 694,00 lira, Cumhuriyet altını 2.759,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,34 yükselişle 415,70 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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