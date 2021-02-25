Çeyrek altın ne kadar?

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,65 azalışla 413,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 670,00 lira, Cumhuriyet altını 2.742,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,65 düşüşle 413,00 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA