Ekonomi Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın ne kadar?

Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı 413 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 670 lira, Cumhuriyet altını 2.742 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Şubat 2021 anlık ve güncel altın fiyatları...

25 Şubat 2021, Perşembe 18:34 Son Güncelleme:
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Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,65 azalışla 413,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 670,00 lira, Cumhuriyet altını 2.742,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,65 düşüşle 413,00 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA

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