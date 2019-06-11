Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 11 Haziran güncel altın fiyatları…
Altın son 1 yılın en yüksek seviyesini kaydettiği haftayı geride bıraktı. Yatırımcı haftanın ikinci gününde de altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 11 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları…
Küresel piyasalardaki endişelerin devam etmesiyle yukarı yönlü hareketlilik sergileyen altın son 14 ayın zirvesine çıkmıştı. Fed'in açıklamalarının değişkenlik göstermesi altın fiyatlamalarında etkili olmaya devam ediyor. Dün itibariyle altın yatay bir seyir izliyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 11 Haziran son dakika altın fiyatları
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
245,44 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 245,53 liradan, bin 641 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 666 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 588 liradan alınan tam altın bin 619 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
794 liradan alınan yarım altın 814 liradan ve 397 liradan alınan çeyrek altın 407 liradan satılıyor.