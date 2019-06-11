Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 11 Haziran güncel altın fiyatları… Altın son 1 yılın en yüksek seviyesini kaydettiği haftayı geride bıraktı. Yatırımcı haftanın ikinci gününde de altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 11 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları…