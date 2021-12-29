Çeyrek altın ne kadar oldu? 29 Aralık 2021 altın fiyatlarında son durum
Yatırımcısı altındaki son dakika gelişmeleri yakından takip edip araştırıyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 29 Aralık 2021 güncel altın fiyatları..
29 Aralık 2021, Çarşamba 18:16 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 750 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 750,20 liradan, 4 bin 943 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 964 liradan, 684 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 688 liradan, 4 bin 830 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 850 liradan, 2 bin 415 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 425 liradan ve bin 208 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 213 liradan satıldı.
İSTANBUL (İHA)
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