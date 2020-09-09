Çeyrek altın ne kadar oldu? 9 Eylül güncel altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 468,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 468,90 liradan, 3 bin 90 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 111 liradan, 427,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 431,60 liradan, 3 bin 20 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 40 liradan, bin 510 liradan alınan Yarım Ziynet bin 520 liradan ve 755 liradan alınan Çeyrek Ziynet 760 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)











