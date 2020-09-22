Ekonomi Çeyrek altın ne kadar oldu? Serbest piyasada son güncel altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? Serbest piyasada son güncel altın fiyatları

Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar oldu? Serbest piyasada son güncel altın fiyatları

Yatırımcısı altındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

22 Eylül 2020, Salı 18:24 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 471, 20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 471,40 liradan, 3 bin 105 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 126 liradan, 430 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 434 liradan, 3 bin 35 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 55 liradan, bin 517 liradan alınan Yarım Ziynet bin 527 liradan ve 759 liradan alınan Çeyrek Ziynet 764 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)


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