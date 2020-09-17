Çeyrek altın ne kadar? Serbest piyasada 17 Eylül altın fiyatları
Altın fiyatları 17 Eylül Salı günü yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Güncel piyasalarda gram altın 472,70 liradan çeyrek altın ise 766 liradan işlem gördü. İşte 17 Eylül çeyrek altın ve gram altın fiyatları...
17 Eylül 2020, Perşembe 19:02 Son Güncelleme:
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Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,2 azalarak 472,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 766,00 lira, Cumhuriyet altını 3.135,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybederek 472,70 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
AA