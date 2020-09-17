Çeyrek altın ne kadar? Serbest piyasada 17 Eylül altın fiyatları

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,2 azalarak 472,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 766,00 lira, Cumhuriyet altını 3.135,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybederek 472,70 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA