Futbol Ceza alan Oğulcan Çağlayan, Yeni Malatyaspor kafilesinde yer aldı

Ceza alan Oğulcan Çağlayan, Yeni Malatyaspor kafilesinde yer aldı

Futbol

Ceza alan Oğulcan Çağlayan, Yeni Malatyaspor kafilesinde yer aldı

Galatasaray'da Çaykur Rizespor'dan ayrılış şekli TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından hukuksuz bulunan Oğulcan Çağlayan ceza almıştı. 6 maçtan men ve para cezası olan Oğulcan'ın Malatya deplasmanı kadrosunda adının olması şaşkınlıkla karşılandı.

11 Ocak 2021, Pazartesi 16:19 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası maçında Yeni Malatyaspor ile oynayacak Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın adı kadroya yazıldı. Malatya deplasmanı için kadrosunu paylaşan Galatasaray'da Arda Turan, Ryan Donk, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao kadroda yer almazken, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan 6 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan ise kadroda yer aldı.

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Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak olan Galatasaray'ın Oğulcan'ı her ihtimale karşın kadroya aldığı sanılıyor. Çok büyük ihtimalle oyuncu, maç günü esame listesinde bulunmayacak.

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