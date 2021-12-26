Cezayirli futbolcu Sofiane Lokar 30 yaşında hayatını kaybetti
Cezayir 2. Futbol Ligi takımlarından Mouloudia Saida'nın 30 yaşındaki oyuncusu Sofiane Lokar, maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Takım kaptanı Lokar 35. dakikada yere yığılarak fenalaşmıştı.
26 Aralık 2021, Pazar 10:10 Son Güncelleme:
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Cezayir 2. Ligi'nde ASM Oran ile Mouloudia Saida takımları karşı karşıya geldi. Saida'nın kaptanı Sofiane Lokar, 26. dakikada kendi kalecisiyle çarpışarak sakatlanmıştı. Lokar, müdahalenin ardından maça döndü. Ancak 35. dakikada fenalaşarak yere yığılan 30 yaşındaki oyuncu, bilincini kaybetti.
Sağlık görevlilerinin uzun süren müdahalesine rağmen kurtarılamayan Lokar, hayata veda etti.