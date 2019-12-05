Sadio Mane ile beraber Senegal Milli Takımı'nda oynayan Cheikhou Kouyate, takım arkadaşına sahip çıktı. Mane'nin hakkının yendiğini düşündüğünü açıklayan Kouyate, Ballon d'Or sıralamasında Mane'nin 4. olmasının imkansız olduğunu ve 'adam kayırmacılık' olduğunu söyledi.
Geçen sezonki performanslara göre Sadio Mane'de daha iyi performans gösteren 3 oyuncunun olmasının mümkün olmadığını söyleyen Senegalli, bu durumu ise Mane'nin Afrikalı olmasına bağladı.
Sadio Mane bu seneki Ballon d'Or ödüllerinde sırasıyla Lionel Messi, Virgil van Dijk ve Cristiano Ronaldo'nun arkasında kalarak 4. olmuştu.
"Avrupalı olsaydı Ballon d'Or'u ona verirlerdi"
Crystal Palace'ta oynayan Checikhou Kouyate, vatandaşını savunurken şu cümleleri sarf etti:
"Bu seneki Ballon d'Or kesinlikle Sadio'nun olmalıydı. Eğer Avrupalı ya da Güney Amerikalı olsaydı ödül hiç tartışmasız ona verilirdi. Evet, hepimiz Messi'nin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Belki de tarihin en iyisi o. Fakat geçen sezon dünyada Mane'den daha iyi performans gösteren 3 oyuncunun olması imkansız, yapmayın lütfen"
Tarihte sadece bir kişi var
Tarih boyunca Afrika kıtasından Ballon d'Or'u kazanmış tek bir isim var: George Weah.
Liberyalı Weah, 1995 yılında Alman Jürgen Klinsman ve Finlandiyalı Jari Litmanen'i geride bırakarak PSG formasıyla Altın Top (Ballon d'Or) kazanmıştı.
George Weah'ın ardından Samuel Eto'o, Didier Drogba gibi isimler aday olsa da ödülü kazanan başka bir Afrikalı olmadı.