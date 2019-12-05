"Avrupalı olsaydı Ballon d'Or'u ona verirlerdi"

Crystal Palace'ta oynayan Checikhou Kouyate, vatandaşını savunurken şu cümleleri sarf etti:

"Bu seneki Ballon d'Or kesinlikle Sadio'nun olmalıydı. Eğer Avrupalı ya da Güney Amerikalı olsaydı ödül hiç tartışmasız ona verilirdi. Evet, hepimiz Messi'nin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Belki de tarihin en iyisi o. Fakat geçen sezon dünyada Mane'den daha iyi performans gösteren 3 oyuncunun olması imkansız, yapmayın lütfen"