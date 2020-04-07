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Chia tohumlu tuzlu kurabiye malzemeleri

Yarım çay bardağı chia tohumu

Yarım çay bardağı ay çekirdeği içi

Yarım çay bardağı kabak çekirdeği içi

Yarım çay bardağı yulaf ezmesi

Yarım çay bardağı tam buğday unu

Tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı su

Chia tohumlu tuzlu bisküvi yapılışı

Chia tohumu, ay çekirdeği içi, kabak çekirdeği içi, yulaf ezmesi, buğday unu ve bir tutam kadar tuzu geniş bir karıştırma kabında iyice karıştırın. Zeytinyağı ve suyu ilave edip tüm malzeme iyice harmanlanana kadar karıştırın. Kabın üzerini streç filmle kapatıp 30 dakika oda sıcaklığında dinlendirin. Dinlenen karışımı yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yayın. Üzerine bir kat yağlı kağıt serin ve bir merdane yardımıyla açın. Yağlı kağıdı üzerinden alıp keskin bir bıçak yardımıyla kare dilimler kesin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin. Soğuduğunda servis edin.