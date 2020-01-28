Inter, Tottenham'dan orta saha oyuncusu Christian Eriksen'i kadrosuna kattı. 27 yaşındaki oyuncu için bir süredir Real Madrid iddiaları dolaşıyordu.

Sezon sonunda Tottenham'la sözleşmesi bitecek olan Danimarkalı yıldız, kulübüyle yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyordu.

Sezon sonu bedelsiz ayrılması yerine Eriksen'den 20 milyon euro kazanmayı tercih eden Tottenham, oyuncuyu Inter'e sattı. Inter, Eriksen'le 2024 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Eriksen bu sezon Tottenham'la 14'ü ilk 11 olmak üzere 28 maça çıktı.