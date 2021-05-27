Çiçekli kitap ayracı nasıl yapılır? (Oyun-Etkinlik)

Malzemeler: Kalın tahta çubuk, renkli pamuk toplar, yapıştırıcı ve guaj boya / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Sevimli mi sevimli kitap ayracınız olmasını ister misiniz? Hadi o zaman iş başına! İlk olarak çocuğunuzla birlikte renkli küçük pamuk toplarla papatya şeklinde çiçekler oluşturunuz ve topları birbirlerine yapıştırınız. Bu çiçeği tahta çubuğun üst kısmına yapıştırınız. Çiçeğin hemen altına da yapraklar yapıştırabilirsiniz. Çiçeğinize tatlı mı tatlı bir surat da ekleyebilirsiniz. İşte ayracımız hazır! Dilerse çocuğunuz çubuğu istediği renklerle veya desenlerle boyayabilir.