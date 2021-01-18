Çiftçiye bu yıl 24 milyar TL

Türkiye’de bugün ‘ithal et’ diye bir gündemin kalmadığını söyleyen Pakdemirli, “1.3 milyon hayvan ithalatından bu sene inşallah 150-200 bine düşeceğiz. O da besilik zaten, kasaplık değil” diye konuştu.

150 yer altı barajı

Dün Ankara’da Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin (EMD) yönetim kurulu üyelerini kabul eden Pakdemirli’nin açıklamalarında şu başlıklar öne çıktı:

Son dönemlerdeki düşük yağış miktarlarından bitkisel üretimin en az etkilenmesi konusunda gayret gösteriyoruz. Genel itibarıyla emtia fiyatlarında yükselme trendine yol açabilecek bir gidişat var. Önlemler alınıyor.

Taklit ve tağşiş konusunda sıkı takip var. Gıda üretenler kendilerine çeki düzen verecek.

2023 yılına kadar 150 yer altı barajını bitirmiş olacağız, şu anda 25’i hazır.

Orman yangınlarıyla mücadelede bu yıl ormanların içine girecek kırmızı bir tankımız olacak.



